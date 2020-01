Nieuwe video toont hoe twee raketten Oekraïens vliegtuig neerhalen

Op nieuw gepubliceerde beelden is te zien hoe twee raketten vorige week een Oekraïens passagiersvliegtuig neerhaalden. Een Iraniër plaatste de video vandaag op YouTube, The New York Times verifieerde de beelden.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de beelden gefilmd vanaf het dak van een gebouw bij de stad Bidkaneh, op ongeveer 6,5 kilometer van een Iraanse militaire basis. Generaal Amir Ali Hajizadeh bevestigde eerder al dat de raketten werden afgevuurd van een militaire basis daar in de buurt. In de video is te zien hoe de twee raketten 30 seconden na elkaar worden afgevuurd: De video werd vandaag op YouTube geüpload door een Iraniër. Gefilmd vanaf dak Volgens de Amerikaanse krant maken de beelden duidelijk wat er is gebeurd met het vliegtuig, voor het neerstortte. Dat gebeurde namelijk niet direct. De piloten probeerden nog terug te vliegen naar het vliegveld van Teheran, waar ze kort daarvoor waren opgestegen. Eerder werd al een video gepubliceerd waarop de impact van de eerste raket te zien was. Vanavond werd bekend dat Iran de persoon heeft opgepakt die de eerste video publiceerde. Lees ook: Nieuw beeld vliegramp Iran: explosie in de lucht zichtbaar Generaal Hajizadeh beschuldigde de Verenigde Staten ook voor het drama. Zij zorgden volgens hem voor de spanningen in de regio. Het defensieteam was daardoor in de hoogste staat van paraatheid. Bij de ramp kwamen alle 167 passagiers en 9 bemanningsleden kwamen om het leven.