Nog jaren last van bosbranden Australië: 'Luchtkwaliteit verslechtert'

In Australië zijn die omstandigheden er al maanden. Vooral de temperatuur is er erg hoog. "De temperaturen in december waren in Australië extreem, maar ze zouden normaal zijn in een wereld waarin het gemiddeld drie graden warmer is", zegt Betts tegen de BBC. Op dit moment is het volgens de professor al 1.4 graden warmer in Australië dan voor de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw.

3 graden warmer

Maar bij die stijging blijft het niet. Ondanks de plannen van wereldleiders om de uitstoot van CO2 terug te dringen, stevent de wereld nog steeds af op een opwarming van 3 graden aan het eind van de eeuw. "De bosbranden in Australië zijn daarbij normaal", aldus Betts.

Bij de branden zijn intussen al veel doden gevallen en is 10 miljoen hectare land verwoest. Dieren in het land worden hard getroffen, zoals te zien op onderstaande video.