Echt nooit meer roken op school? In Soest doen ze dat zo

Het is niet de enige actie van Versteeg, op weg naar een rookvrije school. Ook de plek die eerder bekend stond als de 'rokershoek', is aangepast. "Leerlingen wilden dat het daar dan ook iets gezelliger wordt. Bijvoorbeeld dat ze er in ieder geval droog konden zitten. Nu hebben we er een tarp boven gemaakt. Maar ik zou het liefste zien dat er een soort van voetbalkooi komt of iets dergelijks.

'Ook in de avond'

Of het meteen allemaal goed gaat? Natuurlijk niet. Sommigen pikken het goed op, anderen lopen nu de wijk in, waardoor de school telefoontjes krijgt dat kinderen in de buurt aan het roken zijn. En uiteraard zijn er ook kinderen die nog niet willen luisteren. "Tsja, het blijven toch pubers hè."

Het Griftland College is niet de enige school die wat eerder van verplicht is begonnen met het rookvrije schoolterrein. Ook de filialen van Zadkine bijvoorbeeld, zijn vanaf 1 januari zonder sigaretten. "Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers en bezoekers. Ook tijdens activiteiten die op onze locatie buiten de lestijden en 's avonds zijn", is te lezen op de site.