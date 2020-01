Man die naakt en bebloed door Helmond rende, had drugs gebruikt

Zondagochtend rond 3.30 uur kreeg de politie de melding dat de man naakt door de Zeeltstraat in Helmond liep. Agenten troffen hem in verwarde toestand aan. De man was bebloed en had snel hulp nodig, maar een ambulance was niet meteen beschikbaar.

Reanimatie vergeefs

Daarop besloten de agenten de man zelf in de politieauto naar het ziekenhuis te brengen. Daar is hij nog gereanimeerd, maar later kwam hij alsnog te overlijden.