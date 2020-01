Gechanteerde NikkieTutorials onthult in video: 'Ik ben transgender'

"Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, was ik geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben", onthult Nikkie in haar nieuwe video op YouTube.

De Jager heeft 12,4 miljoen abonnees op haar YouTube-account, waar ze make-up tutorials upload. Ze maakt video's met onder andere Lady Gaga, Doutzen Kroes en Kim Kardashian.