NikkieTutorials overladen met positieve reacties na coming-out: 'Ik geniet enorm'

Voorlopig geeft de make-upgoeroe geen verdere verklaring. "We houden het bij de video. Er komt hartstikke veel over Nikkie heen", laat haar manager weten.

Kwaadaardige mensen

In de video zegt Nikkie gechanteerd en afgeperst te zijn. Dat zou de reden zijn dat ze nu haar verhaal doet. "Ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal naar de media wilden lekken. In het begin was het beangstigend om erachter te komen dat er mensen zijn die zo kwaadaardig zijn dat ze geen respect hebben voor iemands ware identiteit".

Ze vervolgt: "Het is gemeen en grof en ik weet dat jullie dit nu kijken. Ze zeiden dat ze het wilden lekken omdat ze vonden dat ik loog, dat ik mijn waarheid niet wilde vertellen en dat ik te bang zou zijn om te laten zien wie ik daadwerkelijk ben. Ik ben niet bang. Tegen de mensen die me probeerden te chanteren en dachten dat ze mijn leven daarmee overhoop konden gooien: deze is voor jullie, *steekt middelvinger op*."