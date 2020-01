Duitsland geeft 4 miljoen euro voor Nederlands Holocaustmuseum

Educatieve programma's

Ook de Nederlandse overheid heeft geld geïnvesteerd in het museum. Daarnaast droegen het Anne Frank Fonds Basel, Claims Conference (VS) en de Nederlandse Spoorwegen bij. Een van de particuliere donateurs, zogenoemde 'governors' die minimaal een bedrag van 100.000 euro hebben geschonken, is de Amerikaanse zangeres Barbra Streisand.

Het geld wordt naast de verbouwing gebruikt voor educatieve programma's en de vaste tentoonstelling. Het museum wil graag de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertellen.

Op 2 februari sluit het museum de deuren voor een verbouwing van twee jaar.