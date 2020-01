Koningin Elizabeth steunt wens Harry en Meghan

De Britse Koningin Elizabeth heeft in een statement laten weten prins Harry en zijn vrouw Meghan te steunen in hun wens om een stapje terug te doen. "Mijn familie en ik staan volledig achter de beslissing van Harry en Meghan", zegt de koningin in een statement.

Volgens de 93-jarige koningin zijn het ingewikkelde zaken en is er nog wel werk te doen. Het statement komt na een topoverleg dat vanmiddag plaatsvond. Daarbij waren de koningin, haar zoon kroonprins Charles en de prinsen William en Harry aanwezig. De Britse prins Harry en zijn echtgenote hebben aangekondigd een stap terug te doen als leden van het Britse koningshuis. Ze willen in de nabije toekomst hun tijd verdelen over het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Lees ook: Prinsen Harry en William in gezamenlijke verklaring: 'Meghan is niet weggepest' "Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie, respecteren we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden. Ze blijven gewaardeerde leden van onze familie", zegt de koningin in het statement. "Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze niet meer afhankelijk willen zijn van openbare middelen. Dit zijn complexe zaken die we moeten uitwerken. De definitieve beslissingen worden in de komende dagen genomen." Overgangsperiode Er komt volgens de koningin een overgangsperiode waarin het stel hun tijd in zowel Groot-Brittannië als in Canada zal spenderen. De details daarover moeten nog besproken worden. Britten over besluit Harry en Meghan: 'Dit is echt crisis, hoor' Bekijk deze video op RTL XL Correspondent Anne Saenen vroeg de Britten naar hun mening over de keuze van het koningspaar. Lees ook: Topoverleg Britse royals: 'Toekomst koningshuis staat op het spel'