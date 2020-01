Nederland telt 111 sterrenrestaurants, zoek hier op waar ze zitten

Acht restaurants hebben vandaag hun eerste Michelinster bemachtigd. In totaal zijn er nu 111 sterrenrestaurants in Nederland. Benieuwd waar die zijn? Bekijk het in de tool.

Vanmiddag werd de nieuwe Michelingids gepresenteerd in Amsterdam. Er komen dit jaar geen restaurants met een tweede of derde ster bij. Bekijk hier de sterrenrestaurants in Nederland: Sterren kwijtgeraakt In totaal hebben 92 restaurants één ster. De zeventien restaurants die al twee Michelinsterren hadden, kunnen deze behouden. Ook de twee driesterrenrestaurants, De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden hun onderscheiding. Tot vorig jaar was er nog een derde driesterrenrestaurant, maar De Leest in Vaassen sloot onlangs de deuren. Lees ook: De Librije terug in top 50 beste restaurants ter wereld Het eerste exemplaar van de Michelingids werd overhandigd aan de weduwe en dochter van topkok Lucas Rive. Hij stierf op eerste kerstdag na een kort ziekbed. Er was een kort eerbetoon aan de chef-kok. Lees ook: Topkok Lucas Rive overleden op eerste kerstdag