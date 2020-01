Krantenbezorger Diana vond handgranaat Kerkdriel: 'Dacht dat het een tennisbal was'

'Hier klopt iets niet'

In eerst instantie neemt ze de situatie niet zo serieus. "Ik dacht dat het speelgoed was, maar hij zag er zó echt uit. Er klopte toch iets niet." Niet veel later ziet ze dat de metalen pin uit de granaat is gehaald.

"Ik wist dat er iets aan de hand was, maar besloot toch om eerst mijn kranten even af te maken", vertelt ze. Daarna belt ze haar baas. "Die zei meteen dat ik 112 moest bellen, dus dat heb ik gedaan." De politie komt en Diana gaat verder met haar werk. Pas thuis komt het besef wat er nou eigenlijk gebeurd is.