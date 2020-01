Coalitie koerst aan op twee staatssecretarissen voor fiscus

Coalitieoverleg

Vanochtend vindt over zijn opvolging overleg plaats in de coalitie, met een delegatie van het kabinet, onder wie premier Mark Rutte en minister Hoekstra (Financiën).

Eén staatssecretaris zou de baas moeten worden over Toeslagen en de Douane, de ander over de Belastingdienst. De coalitiepartners moeten hier over besluiten, omdat zij gaan over de samenstelling van het kabinet.

Menselijke maat

Het is de bedoeling dat eerst een principebesluit wordt genomen over deze keuze, en dat daarna wordt gesproken over wie worden benaderd voor de klussen. Onduidelijk is nog of D66 beide staatssecretarissen zal leveren, of dat ook een andere partij een kandidaat zal aandragen.

De PvdA opperde dit weekeinde om Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) te benoemen. Omtzigt was samen met Renske Leijten (SP) een van de grootste critici van de afhandeling van de toeslagenaffaire.