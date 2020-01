Nederlandse toerist ziet vulkaan Filipijnen as spuwen: 'Net op tijd weg'

Leon is met zijn partner op vakantie in de Filipijnen. Zijn schoonfamilie woont er. Voor de lunch hadden ze een hotel uitgekozen met een panorama-uitzicht op de vulkaan. "We hebben wat foto's en filmpjes gemaakt en toen gingen we eten", vertelt hij tegen RTL Nieuws. Op dat moment was er nog niets bijzonders te zien.

'Kom kijken'

Ongeveer een uur later, toen ze net hun borden leeg hadden, werd het ineens onrustig. "Mensen begonnen te rennen en te roepen dat we moesten kijken. Toen zagen we de vulkaan spuwen." Een echte uitbarsting is het nu nog niet, wel is de vulkaan erg actief. De lokale overheid heeft het dreigingsniveau van 2 naar 3 opgeschaald, wat betekent dat een uitbarsting op korte termijn mogelijk is.