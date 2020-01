Man loopt naakt en bebloed door Helmond en sterft even later

Geen ambulance beschikbaar

De man had met spoed hulp nodig, maar een ambulance was niet snel genoeg beschikbaar. De agenten brachten hem daarom zelf in een politieauto naar het ziekenhuis.

"De man is onder verzet meegenomen. Hij was zodanig in de war dat hij niet mee wilde", zegt een woordvoerder van de politie. In de politieauto kreeg de man een hartstilstand. "We hebben geen aanwijzing dat de politie iets verkeerd heeft gedaan, maar de Rijksrecherche moet dat objectief onderzoeken."