Speciale feestdag moet 'Elfstedencultuur' in stand houden

Komende woensdag is de eerste editie van de Dag van de Elfstedentocht in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. De bedoeling is dat het een jaarlijks fenomeen wordt. De keuze voor de datum is geen toeval, op 15 januari viert de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden haar 111e verjaardag.