Zelf regen maken: zo werkt 'cloud seeding'

Dubai is niet de enige plaats waar ze cloud seeding soms inzetten. "Ook voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008 deden ze het. Toen deden ze het voor de Spelen, om op die manier de lucht te laten uitregenen, zodat ze droog weer hadden tijdens de openingsceremonie. En ook in Rusland zetten ze het soms in."

Idee voor Australië?

Zou het dan ook een goed idee kunnen zijn voor bijvoorbeeld de bosbranden nu in Australië? Nee, zegt Middendorp. "Het is sowieso de vraag hoe vochtig de lucht daar is. Ik denk dat het heel erg droog is. Dan moet je heel veel chemicaliën gebruiken voor maar een paar buitjes. En als het dan tot een kleine bui precies boven de brandhaard komt, komt er ook veel wind mee naar beneden, want de branden misschien zelfs alleen maar aanwakkert. Ook de giftige stoffen die meekomen met de regen zorgen natuurlijk voor een negatief effect."