Iran zag vliegtuig aan voor raket: 'Helaas nam hij de foute beslissing en raakte het vliegtuig'

Het toestel werd aangezien voor een vijandelijke kruisraket. "De systeemoperator had 10 seconden om te beslissen of hij zou schieten of niet. Helaas nam hij de verkeerde beslissing en raakte het vliegtuig", zegt de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Hij neemt alle verantwoordelijkheid op zich. De Boeing werd met een korteafstandsraket neergehaald. Deze raket ontplofte pal naast het passagiersvliegtuig, waarna het hoogte verloor en neerstortte met 176 mensen aan boord.

Hoogste staat van paraatheid

Hajizadeh beschuldigde de Verenigde Staten ook voor het drama. Zij zorgden volgens hem voor de spanningen in de regio. Het defensieteam was daardoor in de hoogste staat van paraatheid.