Schattige beelden: Australische hond deelt waterbak met koala

Een hond en een koala. Geen alledaags duo, maar in het Australische Adelaide zijn ze de beste vrienden. Als het heel warm is, komt een koala regelmatig langs om water te drinken bij bij Australiërs Riley en Olivia, en nu met de bosbranden in de buurt is dat niet anders.

Op de beelden is te zien dat border collie Rusty de koala vriendelijk begroet, waarna ze samen uit de bak drinken. 'Land in brand' Buurman Andrew postte de video online, en die wordt massaal bekeken. "Ja, het land staat in brand, klimaatverandering is echt en veel politici ontkennen dat, maar het is fijn om iets leuks te kunnen plaatsen." "Hond Rusty kent de koala goed en ze zijn vrienden", schrijft Andrew. "De familie heeft erg leuke beelden van de dieren." Bekijk de beelden zelf: