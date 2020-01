Advocate Ridouan Taghi dient klacht in tegen nieuwe advocaat kroongetuige

Inez Weski dient bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten een klacht in tegen een van de nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. Weski is de advocaat van Ridouan Taghi in het strafproces tegen Taghi.

De anonieme advocaat van B. haalt zaterdag in een interview met De Telegraaf uit naar Weski. Nabil B. heeft volgens de advocaat gezegd dat Weski zijn advocaten 'voor het vuurpeloton' zet. Opvolger van Derk Wiersum Weski zou van mening zijn dat de advocaat en zijn of haar collega hun anonimiteit moeten opgeven, omdat Taghi anders geen eerlijk proces krijgt. Maar Weski zelf bestrijdt dat. B.'s advocaat doet volgens Weski 'willens en wetens in strijd met de feiten allerlei lasterlijke en zelfs opruiende uitspraken'. Lees ook: Advocaat Taghi maakt bezwaar tegen anonimiteit advocaten kroongetuige De anonieme advocaten van B. zijn de opvolgers van Derk Wiersum, die in september werd doodgeschoten. Taghi wordt verdacht van een reeks moordopdrachten. Waar gaat liquidatiezaak met Nabil B. om? Bekijk deze video op RTL XL Het is een van de grootste liquidatiezaken van Nederland: het Marengo-proces.