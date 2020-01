Hoogste baas Belastingdienst weggestuurd om toeslagenaffaire

Onduidelijk is of de toeslagenaffaire nog meer ambtenaren de kop zal kosten. Gedupeerde ouders drongen in een gesprek met minister Hoekstra aan op maatregelen tegen topambtenaren die in de affaire ver over de schreef zijn gegaan. "Daar werken we aan", zou Hoekstra toen hebben gezegd. Er zijn ook aangiften gedaan van machtsmisbruik door ambtenaren, maar het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie een oriënterend onderzoek gaat instellen.