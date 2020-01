VVD is om: meerderheid in Rotterdam voor verbod op vuurwerk

De VVD in Rotterdam wilde het liefst een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar dat kan niet volgens de wet. "Dus daarom hadden we de keuze of een verbod voor al het vuurwerk of niks. En we hebben we dus gekozen verbod", laat de VVD weten.

In de landelijke politiek is de VVD nog niet om, ook al wordt de roep om een verbod steeds sterker. "Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk. Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zover gaan", zei Klaas Dijkhoff.

Meerderheid in Den Haag

Een meerderheid van de Tweede Kamer is wel voor een verbod. Het gaat om coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, 50 Plus, DENK en de SGP.