Russische baby vriest dood na uren in kou op balkon

In sommige landen, zoals in Noorwegen en Zweden, is het gebruikelijker dat kinderen ook in de winter buiten slapen. Dat zou goed zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld om verkoudheden en hoesten tegen te gaan.

Speciale babyhuisjes

Ook in Nederland gebeurt het. Bijvoorbeeld in het Merelhuis in het Groningse Middelstum. "We laten de kinderen hun middagdutjes doen in speciale babyhuisjes, Lutje Potjes, die lijken een beetje op grote konijnenhokken", zei Merel Robbe van de kinderopvang eerder tegen EditieNL.