Zuur begin 2020 voor webwinkeliers: klein pakket versturen duurder

De nieuwe regels betekenen dat alles wat geen brief is, automatisch een product is - en dus als product moet worden behandeld. En dat betekent hogere verzendkosten.

Vetershop verstrikt in tarieven

Ondernemer John Versteeg heeft een webwinkel voor schoenveters. Hij heeft geen goed woord over voor de nieuwe regels. "Dit slaat helemaal nergens op. Het wordt voor ons een stuk lastiger om zaken te doen", zegt hij tegen RTL Z.

Zijn buitenlandse klanten, in bijvoorbeeld België of Duitsland, zullen fors meer moeten betalen voor een paar schoenveters, want hij berekent de tarieven door.

"De verzendkosten gaan van 3,95 euro, naar 8,95 euro. Voor een paar veters van 2,95 euro. Dat zal mij veel klanten gaan kosten, want die gaan dat nooit betalen." Op Twitter en in het AD klinken meer negatieve reacties.

(Tekst gaat verder onder foto.)