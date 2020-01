Meerderheid Tweede Kamer voor een verbod op gevaarlijk knalvuurwerk

Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is weer een stap dichterbij. Een meerderheid van de Tweede Kamer is nu voor een verbod. Het gaat om coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, 50 Plus, DENK en de SGP.

Voor het eerst is er nu dus een Kamermeerderheid, omdat DENK zich vandaag achter de andere partijen heeft geschaard. De druk op VVD en CDA wordt daarmee opgevoerd. Vuurwerkzone DENK wil wel dat gemeenten een vuurwerkzone kunnen inrichten waar mensen gecontroleerd hun vuurwerk kunnen afsteken. Daarbuiten moet vervolgens een verbod gelden. De partijen sluiten zich aan bij een eerder pleidooi van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor een verbod van dit soort vuurwerk. Burgemeester Den Haag Zondag zei waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes dat knalvuurwerk en vuurpijlen moeten worden verboden. Remkes adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid om met betrokkenen als burgemeesters, politie en brandweer te gaan overleggen over een verbod. Lees ook: Nederland lijkt om: meerderheid voor vuurwerkverbod Vrijdag riep burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, net als Remkes lid van de VVD, zijn eigen partij op om mee te werken aan een volledig verbod op consumentenvuurwerk. Maar de VVD heeft net als coalitiegenoot CDA aangegeven niet te willen dat er een algemeen vuurwerkverbod komt. Er moet worden ingezet op handhaving, vinden de partijen. Geen totaalverbod Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen geen totaalverbod, maar willen wel knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban doen, net zoals het advies van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid. Illegaal vuurwerk ontplofte in gezicht van Joost: Bekijk deze video op RTL XL De laatste twee jaar kocht Joost zelfs illegaal vuurwerk. Dat is hem nu duur komen te staan: het ontplofte in zijn gezicht.