Burgemeester Marcouch bezoekt hulpverleners flatdrama Arnhem: 'Ik tril nog na'

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, is drie dagen na de brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem op bezoek geweest bij de hulpverleners die ter plaatse kwamen. "Waar de meesten een stap naar achteren zetten, doen zij een stap naar voren."

Bij de brand stierven een man van 39 en zijn zoontje van 4. Door vuurwerk vloog een bank die in de hal stond in brand, waarna de brand zich verspreidde. De twee konden niet meer worden gered. Moeder en dochter overleefden de brand wel. 'Nu dalen beelden in' Marcouch heeft bewondering voor de manier waarop de hulpverleners te werk zijn gegaan. "Zij deden in het vuur en de rook waar zij hun hele beroepsleven al voor oefenen, en nu dalen de beelden in." Gisteren bezocht hij de politieagenten, brandweerlieden en hulpverleners van ambulances. "Ik tril nog na", zegt hij. 'Dankzij helden als zij kunnen wij leven' "Ook voor hen wordt het de kunst dit goed te verwerken", gaat Marcouch verder. "Voor henzelf, voor hun families en voor ons, want dankzij helden als zij kunnen wij in vertrouwen leven, werken, leren en ook wonen. Waar het mis gaat, vechten zij voor de levens van de slachtoffers en brengen ons in veiligheid." Zo zag het er op nieuwjaarsdag uit in Arnhem: Bekijk deze video op RTL XL De hal werd verwoest door de flatbrand. Op het Gelderseplein is de ellende nog lang niet voorbij, schrijft Marcouch. Volgens de burgemeester kunnen de bewoners inmiddels met een noodlift naar hun woningen. Sommigen van hen wonen op de negende verdieping.