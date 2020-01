EU wil praten met Iran om situatie niet te laten escaleren

Doel is om de situatie in het Midden-Oosten te 'de-escaleren' na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.

'De-escalatie van spanningen'

Borrell maakt de uitnodiging bekend een dag na een telefoongesprek met Zarif. In dat gesprek benadrukte hij 'het belang voor de-escalatie van de spanningen, om terughoudendheid uit te oefenen en verdere escalatie te vermijden'.