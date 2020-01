Veel hulp voor zieke Chloë (0) en Jason (2): 'Hij heeft nog maar twee jaar'

Met de aanschaf van het busje is het geld nu wel op, zegt Arno. "Dat is jammer, want we hadden nog wel wat over willen hebben om leuke dingen van te doen. Maar we krijgen ontzettend veel hulp en lieve dingen aangeboden." Via de crowdfundingswebsite werd bijna 30.000 euro ingezameld.

'Jason sterft binnen paar maanden'

Arno en zijn gezin hebben er net een korte vakantie op zitten. "We hebben een vakantie cadeau gekregen naar Disneyland Parijs, en ook nog een week naar Villa Pardoes. Zonder die hulp weet ik niet hoe we het dan hadden gered. Daar wil ik iedereen heel erg voor bedanken."