Trump dreigt: 'Als Iran wraak neemt, vallen we snel en hard aan'

Soleimani kwam vrijdag na een Amerikaanse raketaanval in Bagdad om het leven. Hij was de rechterhand van de hoogste geestelijke van Iran ayatollah Ali Khamenei.

Nationale rouw

Het lichaam van Soleimani kwam zondag aan in Iran. Dat meldt de Iraanse staatsomroep IRIB. Zijn lichaam is vanuit Irak naar de zuidwestelijke stad Ahvaz gevlogen. In Ahvaz zijn zondag de eerste herdenkingsbijeenkomsten begonnen. Volgens IRIB liepen duizenden mensen in zwarte rouwkleding door de stad.

Soleimani wordt dinsdag in zijn geboorteplaats Kerman begraven. Iran heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.