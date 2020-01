Wel of geen vuurwerkverbod? We praten er al een eeuw over

Nieuw onderzoek

Hoe is het met de discussie vandaag de dag? Een groot deel van de Nederlanders lijkt nu voorstander van een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws. Ruim 61 procent van de 1000 ondervraagden is voor zo’n verbod. 21 procent is tegen.

20 procent van de ondervraagden is sinds de afgelopen jaarwisseling van mening veranderd en is nu voor zo’n verbod. De fatale brand in Arnhem en de grote hoeveelheid incidenten tegen hulpverleners worden vaak als reden genoemd.