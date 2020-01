Politie deelt foto's van bombrief: zo zien ze eruit

De brief werd bij het Okurahotel door het personeel herkend door het nieuws van gisteren. "Daarop hebben ze heel adequaat gehandeld en de brief niet opengemaakt", zegt een politiewoordvoerder. De brief was voorzien van een sticker van het CIB en had een verdikking. Uit onderzoek van de recherche is gebleken dat het incassobureau niet bij de zaak betrokken is.

Brandschade

Er kwam gisteren ook een brief binnen bij het CIB. Deze brief bleek bestemd voor een bedrijf in Maastricht, maar is daar niet aangekomen. De politie: "De brief is via een postsorteercentrum aan de hand van de vervalste afzendergegevens terecht gekomen bij het CIB in Rotterdam. Deze brief had wel brandschade opgelopen, maar was niet ontploft."