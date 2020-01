Jongens (12 en 13) fatale flatbrand Arnhem uit cel, blijven wel verdacht

Oorzaak van de brand

De brand is ontstaan door vuurwerk. Het vuurwerk is in de hal op een bankstel gelegd dat daar stond. Dat bankstel was volgens woningcorporatie Vivare neergezet door een bewoner met een briefje waarop stond dat de liefhebber hem mee mocht nemen.

"Wij hebben het bankstel maandagmiddag gesignaleerd en de eigenaar gevraagd de bank weg te halen", zegt een woordvoerder. "Maar dat is niet gebeurd." De woordvoerder durft niet te zeggen bij wie de verantwoordelijkheid lag om de bank weg te halen. "Dat wordt uitgezocht."