Geen sneeuw, geen ijs, we hebben deze winter nog niet één hellmannpunt

Een jaar zonder punten is niet uniek, ook in 2014 kwam er geen dag gemiddeld onder de 0 graden uit. Dit jaar hebben we uiteraard nog alle kans, want tot in maart kan het zomaar koud worden. Toch wordt de kans op kou, mede door de opwarming van de aarde, steeds kleiner. Dorrestein: "De winters in Nederland worden steeds korter."

Wie hoopt op kou, moet dus echt nog even geduld hebben. Volgende week wordt het volgens Dorrestein op dinsdag en woensdag zelfs een graad of 11, 12. "Richting het weekend kan het weer iets kouder worden, maar dat is nog erg onzeker."

Nepsneeuw

Nederland is zeker niet het enige land dat een warme periode doormaakt. In Rusland bijvoorbeeld missen ze de kou zo erg, dat ze in Moskou nepsneeuw hebben gespoten. Als het niet voelt als winter, dan moet het in ieder geval op winter lijken, moeten ze gedacht hebben.