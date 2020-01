Opnieuw bombrief onderschept, nu bij hotel Okura in Amsterdam

Bij een hotel aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is een verdachte brief aangetroffen. Net als bij de vijf voorgaande brieven staat ook op deze brief het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld als afzender. Bronnen melden dat de brief werd onderschept bij hotel Okura.

De explosievenopruimingsdienst, recherche en forensische opsporing gaan ter plaatse, meldt de politie. Het Okurahotel wordt niet ontruimd. "Zolang je niet aan de brief zit, komt het goed", zegt een politiewoordvoerder. Het personeel van Okura had de brief herkend door de waarschuwing die de politie gisteravond uitdeed. Brandweer voor de deur bij het Okura. © RTL Nieuws Het is de zevende bombrief die in korte tijd werd bezorgd. De afgelopen dagen zijn meerdere bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven. Met het Okurahotel inbegrepen, gaat het om: twee hotels in Amsterdam,

een tankstation in Amsterdam,

een makelaarskantoor in Utrecht,

een tankstation in Rotterdam,

een autobedrijf in Rotterdam,

een incassobureau in Rotterdam. De explosieven gingen niet af, maar hadden volgens de politie zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.