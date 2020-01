Bombrieven aangetroffen bij bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Het gaat om vijf brieven die in één week bezorgd zijn bij een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf Van Mossel in Rotterdam. Daar werd de brief vanochtend bezorgd. "De telefoniste maakte het pakketje open en zag iets van een batterijtje, toen heeft ze gelijk de politie gebeld. Die hebben goed gehandeld en hebben het gelijk opgehaald en opgelost." Dat zegt Jan Bas Veltman tegen RTL Nieuws.

Dezelfde afzender

Wat er precies in de brieven zat, wil de politie niet zeggen. Ze houden er rekening mee dat de brieven allemaal afkomstig zijn van dezelfde afzender.

Als afzender op de brieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB). Dat is gevestigd in Rotterdam. Uit het onderzoek door de recherche is gebleken dat dit bureau verder geen enkele betrokkenheid heeft bij deze zaak. Bij het bureau werd donderdag 2 januari ook een verdachte brief aangetroffen.