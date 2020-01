Wie gaat straks de strijd aan met Boris Johnson?

Of wordt het toch weer een man?

De belangrijkste mannelijke kandidaat is Keir Starmer. Hij is de Brexit-woordvoerder van Labour, een zware functie dus. Starmer is altijd loyaal geweest aan Jeremy Corbyn. Maar hij is geen Corbynista. En ook geen Blairite. Starmer is typisch een man van het midden. Hij torst niet de last van het verleden mee, omdat Starmer pas relatief kort in de politiek zit.

Hij was jarenlang advocaat, die het vaak gratis opnam voor gewone mensen die klem kwamen te zitten in de juridische molens. En daarna was Keir Starmer vijf jaar lang baas van het Openbaar Ministerie in Engeland en Wales. Na z’n ambtsperiode werd hij geridderd en gaat hij door het leven als Sir Keir. Pas in 2014 ging hij de politiek in en een jaar later werd Starmer gekozen tot parlementslid.