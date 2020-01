Agent over jaarwisseling: 'Terreur, vernieling en destructie'

De eerste melding die Achterberg-Copier kreeg, was om te controleren of een gebied in Amsterdam West nog wel veilig was voor hulpverleners en bewoners. "Eenmaal in het gebied aangekomen, wordt meteen duidelijk dat dit een brongebied is voor terreur, vernieling en destructie. Links van me zie ik een scooter die in brand staat", schrijft hij. "Ik ruik het gesmolten plastic van de scooter en voel de warmte van de vlammen door het glas van de auto."

'Laat maar uitbranden'

Iets verderop ziet hij een kledingcontainer in brand staat. "Zo nu en dan hoor je flinke knallen, alsof je in een oorlogsgebied bent beland." De knallen zijn volgens Achterbergh-Copier zo hard, dat alarmen van auto's en scooters afgaan.