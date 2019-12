Oud-werkgever herkent dakloze Henry op tv en geeft hem tweede kans

Na de uitzending en het artikel van RTL Nieuws zocht een oud-werkgever contact met Henry. "Ik heb dertien jaar voor die meneer gewerkt. Hij zag mij als dakloze op televisie en dacht: 'Dit kan zo niet, die jongen doet geen vlieg kwaad'. Toen heeft hij me opgezocht", vertelt Henry.

Vijf dagen per week

Zijn oud-werkgever bood hem een baan aan als technisch medewerker in één van zijn hotels. Ook kon hij tegen betaling wonen in één van de kamers. Vijf dagen per week is hij aan het werk. "Ik heb inmiddels mijn tweede halfjaarcontract gekregen, dus het gaat goed."