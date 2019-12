Urker schipper redt 20 migranten en baby uit het Kanaal: 'Je zag de wanhoop'

Er waren veel ondiepe delen in de zee en de schipper moest zijn best doen om niet vast te raken met zijn kotter. "Het was ook heel donker, dus we zagen praktisch niks." Tot één van de bemanningsleden een lichtje zag. De mensen op het bootje gebruikten de flitsfunctie van hun telefoons om zichtbaar te worden.

"Toen we dichterbij kwamen, begon iedereen op het bootje te huilen van blijdschap." Wezelman zag een moeder met een baby, twee peuters van hooguit een jaar of twee en een jongen met een gebroken been.