Vijf gewonden na steekpartij tijdens joodse viering in staat New York

Twee slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Een van hen werd zeker zes keer gestoken. De verdachte sloeg daarna per auto op de vlucht, maar kon later door de politie worden gearresteerd. In het huis, in de stad Monsey, waren tientallen mensen aanwezig.

"Ik bad voor mijn leven. Hij begon direct op mensen in te steken nadat hij het huis was binnengekomen. We hadden geen enkel moment om te reageren", zegt een getuige tegenover The New York Times.