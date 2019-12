4418 kilo cocaïne onderschept in Uruguay: 'Grootste slag tegen drugshandel ooit'

Waar de drugs zijn geproduceerd, is niet duidelijk. Volgens Uruguayaanse douaneofficieren is de cocaïne bij een boerderij in het zuidwesten van het Zuid-Amerikaanse land in vrachtwagens geladen.

Bij een inval in de boerderij vond de politie nog eens een ton cocaïne. Vier mensen zijn gearresteerd. De eigenaar van het sojabedrijf en chauffeurs die de containers naar de haven van Montevideo brachten zijn inmiddels ook verhoord.

Doorgeefluik drugs

Uruguay doet steeds vaker dienst als doorgeefluik van drugs die vanuit Zuid-Amerika naar Afrika en Europa worden gesmokkeld. In november werd in de haven van Montevideo ook al een container onderschept met in totaal meer dan drie ton cocaïne.

In mei vertrok een privéjet met zeshonderd kilo cocaïne aan boord van het internationale vliegveld van Montevideo naar Frankrijk. Dankzij een gezamenlijke operatie van de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA en de Europese politiedienst Europol kon het vliegtuig aan de ketting worden gelegd.