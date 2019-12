Kun jij het beter dan je gemeente? Gebruik het uitdaagrecht

De wethouder van Gouda is blij met de uitdagers in haar gemeente. "Bewoners denken niet alleen dat ze het beter kunnen, ze doen het vaak ook echt beter. We hebben heel veel mensen die ons groen onderhouden. Die hebben dan een stukje gemeente groen, en daar maken ze iets moois van. We zijn nog met meer initiatiefnemers in gesprek die grotere dingen willen."

Bezuinigingen

Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) wil dat dit dus in alle Nederlandse gemeenten kan. "Je zie dat er de afgelopen jaren op tal van plekken bezuinigd is, op het groen onderhoud bijvoorbeeld. Gemeente hebben allerlei taakstellingen en wat is er nu mooier dan dat burgers zeggen; Wij doen het zelf."