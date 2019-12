Drie doden in Spaans zwembad: badmuts van meisje (9) gevonden in afzuigsysteem

De kans dat de drie zouden zijn vergiftigd in het bad is klein. Een andere dochter van de familie lag namelijk eerder ook in het bad, maar had nergens last van. Zij was op tijd weer uit het water.

Zwembad weer open

Een fout in het afzuigsysteem kan dus de reden zijn geweest, al zijn er bij tests gisteren geen fouten gevonden. Het zwembad is daarom weer opengesteld.