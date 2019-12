De open wond van het WK 2010: 'Ik voel de pijn nog steeds'

'Wordt dit die historische dag, waar we al zo lang naar verlangen?', vraag ik mezelf steeds weer af. Ik probeer ondertussen alles zo goed mogelijk in me op te nemen. Ieder moment te absorberen. Dit wil ik tot op mijn oude dag toch in detail na kunnen vertellen? Het begint al magisch. Tijdens de sluitingsceremonie wordt Nelson Mandela in een golfkarretje het veld opgereden. De voormalig president, 91 jaar oud, heeft zich dit WK nog niet laten zien.

'Mandela, daar is hij dan!'

Zijn broze gezondheid stond dat niet toe. En ook nu was het nog maar zeer de vraag of hij wel zou komen. Maar daar is hij dan! Eén van de meest charismatische mensen ooit, min of meer persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat het WK naar Zuid-Afrika kwam. De oranje vuvuzela’s blazen uit volle macht. Kippenvel over mijn hele lijf. In 1995 reikte hij bij de finale van het WK Rugby de wereldbeker uit aan Francois Pienaar, de aanvoerder van de nationale ploeg.