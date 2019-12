Premier Israël geëvacueerd naar schuilkelder na raketalarm

Volgens The Jerusalem Post werd de raket onderschept door het Israëlische afweersysteem. Toen het gevaar geweken was, keerde de premier terug.

Verkiezingscampagne

De premier bezoekt in verband met zijn verkiezingscampagne meerdere plaatsen die aan de Gazastrook grenzen. In september gebeurde er iets soortgelijks tijdens de verkiezingstournee van Netanyahu. Toen was hij in de stad Ashdod.