Fakkeloptocht in plaats van vreugdevuur tijdens oudjaar Scheveningen

De bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen gaan niet meer in bezwaar tegen het besluit van de gemeente Den Haag om voor dit jaar geen vergunning af te geven. Daarvoor is niet genoeg tijd, melden ze op Facebook. In plaats van het vreugdevuur organiseren ze nu een fakkeltocht.

De tocht gaat van het Van Sint Aldegondeplein naar het strand van Scheveningen. Tijdens de tocht komen mensen langs 'plekken in de wijk waar vroeger tijdens de kerstbomenjacht vreugdevuren werden georganiseerd', schrijven de organisatoren op Facebook. Ze stellen 300 fakkels beschikbaar. Met onder andere de fakkeltocht wordt geld ingezameld om juridische hulp te betalen voor de vergunningsaanvraag voor een vreugdevuur volgend jaar. Geld inzamelen Begin december zette de gemeente Den Haag definitief een streep door de vergunningen voor het bouwen van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Die vergunningen waren nodig, nadat de vreugdevuren vorig jaar enorm uit de hand liepen. Met een vonkenregen en vuurtornado in Scheveningen tot gevolg. Zo ging het mis met het vreugdevuur in Scheveningen Bekijk deze video op RTL XL Uit een animatie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wordt duidelijk waarom het vreugdevuur tijdens de afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand liep.