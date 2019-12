Snelheidsduivel scheurt met 228 km/u langs politieauto in Brabant

Een hardrijder op de A59 in Brabant liep gisteravond pijnlijk tegen de lamp. De automobilist reed met 228 kilometer per uur langs een onopvallende politieauto. Niet veel later was hij zijn rijbewijs kwijt.

"Driving home for christmas werd walking home", schrijft de politie op Twitter. Maar dat klopte niet helemaal. De automobilist hoefde de auto niet achter te laten, omdat een van de twee andere inzittenden een rijbewijs had en verder kon rijden. De agenten zagen de auto voorbijkomen vlakbij het Brabantse dorp Terheijden. Een van de andere passagiers bleek ook nog een boete van 450 euro te hebben openstaan en betaalde die ter plekke. Lees ook: Grove snelheidsovertredingen Diemen en Rotterdam: auto’s en rijbewijzen afgepakt