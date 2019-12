Renske zit met sondevoeding aan het kerstdiner: 'Een paar kleine hapjes'

Voor veel mensen staat er vanavond of morgen een kerstdiner op de planning. Ook voor Renske Hoekzema, maar voor haar is het net even anders; ze krijgt namelijk sondevoeding. "Een paar hapjes voor de smaak, maar daarmee houdt het op."

Vanavond viert ze samen met haar gezin kerst. Ondanks dat ze zelf niet mee eet, stond ze wel in de keuken om te koken voor haar gezin. "Ik zit er gewoon gezellig bij en kan hier en daar iets proeven. Uiteindelijk gaat het om meer dan alleen eten." 24 uur per dag In januari kreeg Renske een alvleesklierontsteking en werd ze ernstig ziek. Na een lang traject kreeg ze een neussonde en kon ze niet meer zelfstandig eten. "Dat was een hele heftige periode. Mijn kinderen vonden de neussonde eng en op straat keken mensen me aan." Lees ook: 'Kerst bij de schoonfamilie is slecht voor je darmen' Een maand geleden werd de neussonde vervangen door een buiksonde. Die valt een stuk minder op, maar moet ze hem alsnog 24 uur per dag meedragen. Speciale jurk Via een slangetje in haar buik krijgt Renske haar voedingsstoffen. De zakjes draagt ze vaak in een rugzakje op haar rug. Voor kerst naaide ze zelf een speciale kerstjurk, waar het slangetje subtiel doorheen gaat, zodat het minder opvalt. View this post on Instagram Mijn kerst jurk is af. Incl aanpassing zodat m'n sondevoedings slang door de zijkant kan. Patroon is weer de isa sweaterdress van Bel e toile. Blijft leuk om te maken. #naaien #sewing #isadress #sonde #sondevoeding #sondevoedingkleding #gtube #pegsonde @_beletoile_ A post shared by Renske Hoekzema (@renskecreatief) on Dec 24, 2019 at 1:46am PST Ze naait vaker haar eigen kleding en laat dat zien op haar YouTube-kanaal en Instagram-account. "Toen ik net een sonde had, durfde ik amper foto's van mezelf te maken. Nu doe ik dat wel en het levert hele mooie gesprekken op. Mensen vinden het bijzonder dat ik er zo open over ben. Er wordt niet veel gesproken over ziek zijn. Ik gil het ook niet van de daken, maar ik probeer er op een positieve manier mee om te gaan."