Duizenden brieven: zo worden de kandidaten van All You Need Is Love geselecteerd

Meerdere redacteuren

Rond oktober gaat de oproep voor kandidaten de deur uit. "Al zijn er ook mensen die het hele jaar door blijven schrijven", zegt Van den Dikkenberg. Alle brieven worden persoonlijk gelezen.

"Er zitten vier redacteuren en elke dag komen er weer nieuwe e-mails bij, soms wel 600. Alle mailtjes verdelen we onderling en dan gaan we lezen en bellen." De redactie probeert zoveel mogelijk mensen telefonisch te spreken. Waar ze precies op letten in de brieven, wil Van den Dikkenberg niet vertellen. "Het programma draait om verrassingen, dus sommige dingen moeten ook een verrassing blijven."

Teleurgesteld in het programma

Eén van de mensen die jarenlang schreef was Rob. Als fan van het programma probeerde hij tien jaar lang om in All You Need Is Love te komen in de hoop zijn droomvrouw te vinden.