'Jij bent toch aan het wintersporten? Kun je meteen naar Lech toe?'

"Jij bent toch aan het wintersporten, Jeroen?" Het is mijn adjunct-hoofdredacteur, Marc Schreuder. "Hoe ver zit je van Lech af?" Lech? Ik zit in Mayrhofen. Geen idee hoever dat is van Lech. "Prins Friso is in een lawine terechtgekomen. We weten niet hoe het met hem is. Kun je meteen naar Lech toe?"

'Een prins in een lawine? Hoe dan?'

M’n hart bonkt in m’n keel. Adrenaline. Ik weet dat de Oranjes elk jaar gaan wintersporten in Oostenrijk. Dat ze geoefende skiërs zijn. Maar een Nederlandse prins in een lawine? Hoe dan?