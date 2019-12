Razenddrukke pakketbezorger Andre bedolven onder cadeautjes

"Het is werkelijk waar helemaal geweldig", zegt Andre. Meerdere mensen kwamen vandaag onder het werk naar hem toe om hem te bedanken. "Eén vrouw kwam me achterna in de straat. Die zei: 'Andre, Andre, ik heb nog iets voor je voor de kerst'. Toen kreeg ik chocolaatjes, een flesje wijn. Het is geweldig."

Andre rijdt in een vaste wijk in Haarlem. De meeste mensen kennen hem. "Ze zien me dagelijks en ongeveer op dezelfde tijdstippen rondrijden.'' Ze zijn blij met hem, en wilden hem met de kerst extra bedanken voor zijn werkzaamheden. Dat gebeurt niet alleen bij Andre. We spraken meerdere mensen die hun pakketbezorger de afgelopen weken iets gaven.