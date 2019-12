'Er is een vliegtuig neergestort, het gerucht gaat dat het uit Nederland komt'

Mijn orientatievermogen is zoek. Aan ervaring heb ik niets. De oorlog is in alle hevigheid losgebarsten maar er is geen kogel of krater te bekennen, nergens een spat bloed. Ik kan het strijdtoneel maar niet plaatsen. De persoonlijke bezittingen die verdwaald tussen de wrakstukken liggen verwijzen naar zon, zee en vakantie.

Gevulde zwarte plastic zakken

De bijna tastbare dreiging zit ´m in de onbestendigheid. De angst komt niet van buiten maar van binnen. Mijn hart schroeit. De journalist is er voor de duiding, maar er is geen houvast. Iedereen is dolende tussen de wrakstukken. Gevulde zwarte plastic zakken worden in de laadruimte van een gitzwarte vrachtauto gekiept. De spookauto vertrekt richting horizon.